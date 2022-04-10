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Автор Валентина Севрюгина

В Словакии заявили, что намерены поставить Украине 16 гаубиц

Силовые структуры

Правительство Словакии начало переговоры с Украиной о поставке самоходных артиллерийских установок Zuzana, сообщает издание Niezalezna.pl.

Известно, что речь идёт о продаже 16 гаубиц. Экипаж установок состоит из четырёх человек. Гаубица Zuzana способна поразить цель на расстоянии до 39,6 км.

Кроме того, в материале издания уточняется, что введение данных установок на вооружение не станет большой проблемой для украинских военных.

В воскресенье, 10 апреля, министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что лучшее вооружение не доходит до самого Киева. По его словам, оно "оседает в тылу".

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
украина словакия
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