Минобороны РФ: из Донбасса и Украины эвакуировали ещё почти 19 тысяч человек

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российским военным удалось за последние сутки эвакуировать в страну из Донбасса и Украины ещё почти 19 тысяч человек. Об этом он сказал во время ежедневного брифинга Минобороны РФ.

Уточняется, что среди эвакуированных 3 тысячи детей. По словам Мизинцева, это стало возможным, несмотря на все трудности и препятствия, которые создавал киевский режим.

В субботу, 9 апреля, генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в Харькове украинские боевики стреляют по мирным жителям, которые были вынуждены покинуть свои убежища в поисках продуктов питания.