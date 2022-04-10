Жительница ДНР о националистах: не хотим с ними жить и слушать их брехню

Сегодня почти у каждого есть история о том, как сегодня живут родные и друзья на Украине и Донбассе. Одной из таких поделился сотрудник интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Так, он рассказал, что его тётя Ирина из города в Донецкой области Краматорска сообщила ему, что от её дома в 100 метрах — школа, которую уже заняли украинские националисты. В городе дети сейчас не учатся.

Жительница Краматорска также отметила, что за последние 8 лет все научились отличать военных от представителей нацбатальонов.

"Можно понять, кто есть кто. Разговаривают нормально с людьми. Многие местные были. И патрулировали просто. Мы же почти у линии фронтовой живём тут. А эти мало того, что выглядят, как не поймешь кто, одни в форме, другие в гражданском, так ещё и смотрят зверями на нас, за русскую речь гоняют", — рассказала женщина.

Кроме того, она добавила, что Донецкая область поддерживает Россию, потому что не хотят "жить с этими клоунами и слушать их брехню".

Ирина призналась, что в СМИ от киевского режима звучат призывы уезжать, а самая популярная реклама — перевозка беженцев на машинах.

"Нас вынуждают бросать дома или мы станем пушечным мясом", — заявила она.

В воскресенье, 10 апреля, в народной милиции ДНР рассказали, что военным республики и России удалось освободить сорок семь членов экипажей с кораблей, которые блокировали в порту Мариуполя националисты Украины.