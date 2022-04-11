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Автор Ольга Лебедева

Кадыров нацелился на Киев

Силовые структуры

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился планами, разработанными для чеченского спецназа, участвующего в спецоперации на Украине.

Кадыров нацелился на Киев

По его словам, они включают всего два пункта: наступление и точечная зачистка от укронацистов. Не раскрывая деталей, Кадыров сказал, что после Мариуполя в этих планах — Киев.

"Точки обозначены, задачи ясны, — говорит Кадыров в видео, опубликованном в его Telegram-канале, отмечая, что уже планы согласованы со всеми командирами: — Мы уже начинаем работать конкретно, точечно. Далее — наступление, и не только в Мариуполе, но и в других населённых пунктах — городах и сёлах".

Глава Чечни уточнил также, что задача по денацификации и демилитаризации Украины, поставленная Верховным главнокомандующим, будет выполнена:

"А потом заберём Киев. Хотя наша цель не забирать города, а уничтожать бандеровцев и нациков".

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров
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