Кадыров нацелился на Киев

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился планами, разработанными для чеченского спецназа, участвующего в спецоперации на Украине.

По его словам, они включают всего два пункта: наступление и точечная зачистка от укронацистов. Не раскрывая деталей, Кадыров сказал, что после Мариуполя в этих планах — Киев.

"Точки обозначены, задачи ясны, — говорит Кадыров в видео, опубликованном в его Telegram-канале, отмечая, что уже планы согласованы со всеми командирами: — Мы уже начинаем работать конкретно, точечно. Далее — наступление, и не только в Мариуполе, но и в других населённых пунктах — городах и сёлах".

Глава Чечни уточнил также, что задача по денацификации и демилитаризации Украины, поставленная Верховным главнокомандующим, будет выполнена: