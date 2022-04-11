ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами

Солдаты украинской армии под Харьковом сдались в плен Вооруженным силам России вместе с абсолютно новыми танками, которые несли на борту полный боекомплект, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска накануне освободили от националистов село Тернопольское в Харьковской области. Танковая рота ЗВО, при поддержке маневренных групп мотострелков, вела бой с противником. По словам российских военнослужащих, противники в панике разбегались.

"Убегали и кричали, что нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать", - рассказал командир танковой роты Тимур.

Украинские танкисты при виде российской армии и вовсе предпочли поднять на своих машинах пушки вверх. Таким образом солдаты ВСУ обозначили нежелание сопротивляться.

"Новые танки, сняты с хранения. С полным боекомплектом", - отметил российский военнослужащий.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что спецоперация продолжается по плану и сейчас идёт наступление в Харьковской области, осуществляется переброска сил и совершаются марши.