Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ликвидировали пусковые установки ЗРК С-300, которые находились в Днепропетровске. Их направили на Украину европейские лидеры.
"Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооружённых сил", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.
Выяснилось, что в ангаре на юге Днепропетровска находились ЗРК. По информации министерства, ВС РФ уничтожили оружие крылатыми ракетами "Калибр".
Ранее экс-руководитель правительства Словакии и лидер оппозиции в этой стране Роберто Фицо раскритиковал властей за передачу Киеву комплексов С-300. Такой поступок политик назвал "чистым безумием".
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