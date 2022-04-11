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Автор Евгения Васильева

Калибры РФ уничтожили поставленные Украине ЗРК С-300 ЕС

Силовые структуры

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ликвидировали пусковые установки ЗРК С-300, которые находились в Днепропетровске. Их направили на Украину европейские лидеры.

"Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооружённых сил", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.

Выяснилось, что в ангаре на юге Днепропетровска находились ЗРК. По информации министерства, ВС РФ уничтожили оружие крылатыми ракетами "Калибр".

Ранее экс-руководитель правительства Словакии и лидер оппозиции в этой стране Роберто Фицо раскритиковал властей за передачу Киеву комплексов С-300. Такой поступок политик назвал "чистым безумием".

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
всу украина евросоюз словакия днепропетровск
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