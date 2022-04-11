Кадыров напомнил о неизбежном освобождении всех городов "от нациков и шайтанов"

Рамзан Кадыров продолжает делать чёткие и подробные комментарии относительно военной специальной операции на Украине.

Лидер Чечни в этот раз объявил, что первоочередной целью является полное освобождение Республик Донбасса "от нациков и шайтанов", а затем — "всех остальных городов", и обязательно Киева.

"Будет наступательная наша работа. Не только в Мариуполе, но и во всех других населённых пунктах, городах и селах. Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим", — сказал Кадыров.

В видеообращении он пояснил, что задача заключается не в том, чтобы забрать украинские города, а в том, чтобы полностью уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов.

Кадыров подчеркнул, что никто не отступит, а ряд моментов в военной стратегии "не так поняли так называемые "друзья".

Лидер Чечни регулярно призвает украинских солдат сложить оружие и сдаться в плен, чтобы не приносить себя в жертву неонацистской идеологии.

Слаженной работе наших бойцов можно только позавидовать. В самые кратчайшие сроки выполняются все задачи. И подобных навыков критически не хватает украинским военным. У них все проще — выпустить несколько ракет в сторону жилых домов: ранить или убить с десяток мирных жителей. И выдать это за очередное преступление России, возмущён Рамзан Кадыров.