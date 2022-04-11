"Беспредельщики": жители Луганской области боятся украинских военных

Украинские военнослужащие не берегут и не ценят жизни мирного населения страны, просто так стреляя по мирным гражданам во время отступления. О произволе служащих ВСУ рассказали местные жители населённого пункта Попасная.

"Беспредельщики полнейшие… Когда начали отступать, застрелили двоих мужчин", — рассказал житель города в беседе с РИА Новости.

Мужчина объяснил, что из-за страха перед украинскими военными и обстрелами местные жители вынуждены безвылазно сидеть в погребах. Собеседник добавил, что снаряд со стороны Украины может прилететь когда угодно, что и случилось недавно, дом остался без крыши. Но к счастью, семья в это время пряталась в погребе, поэтому все остались живы.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.