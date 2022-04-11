Не менее 1,5 тысячи националистов блокировали в районе "Азовстали"

От 1,5 до 3 тысяч украинских националистов остаются в Мариуполе в районе завода "Азовсталь", рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"В районе завода "Азовсталь", по нашим подсчётам, там остаётся националистов порядка нескольких тысяч. Цифра, которая звучит в докладах, колеблется от 1,5 до 3 тысяч человек", — сообщил он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобождён на 98 процентов. По его словам, остались только отдельно укреплённые укрытия бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который нацисты переоборудовали в настоящую крепость.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.