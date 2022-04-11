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Ситуация в Мариуполе: НМ ДНР взяла под контроль асфальтобетонный завод
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Автор Елена Ивченко

Ситуация в Мариуполе: НМ ДНР взяла под контроль асфальтобетонный завод

Силовые структуры

Военные Народной милиции ДНР взяли под свой контроль асфальтобетонный завод в Мариуполе. Об этом сообщает Тelegram-канал WarGonzo, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что асфальтный завод входит в состав большой конгломерации промышленных зон на севере города и примыкает к территории завода Ильича.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что весь Мариуполь почти освобождён, остались только отдельные вражеские укрытия. По его словам, Мариуполь освобождён на 98%.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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