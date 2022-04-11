Российские войска взяли под контроль укреплённый рубеж ВСУ в Харьковской области

Село Каменка, которое является одним из самых укреплённых рубежей в Харьковской области, перешло под контроль российской армии. Войскам удалось разгромить вражескую танковую и противотанковую линии обороны, заявили в Министерстве обороны.

"Орденами Мужества награждены сержанты, старшины и офицеры танкового полка, проявившие мужество и героизм при овладении одним из самых укреплённых рубежей обороны в Изюмском районе", — передаёт РИА Новости сообщение Минобороны.

Ранее стало известно, что в Харькове украинские боевики стреляют по мирным жителям, которые были вынуждены покинуть свои убежища в поисках продуктов питания. Об этом сообщил во время брифинга руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.