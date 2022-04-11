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Автор Дмитрий Плотников

В Киеве паника: План Генштаба России начинает давать первые плоды

Силовые структуры

СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса. Его с позором выгнали из-за то, что он по долгу службы снял ракетный удар по топливной базе в Одессе.

В Киеве паника: План Генштаба России начинает давать первые плоды

Видимо, журналист в нём победил, и грех было не воспользоваться такой удачей.

Тамошние цензоры в этой связи разъяснили местной пишущей братии, что наказание для них было бы куда жестче. А иностранцу еще повезло: отделался пинком под зад — своих же уже бы пытали.

Сам факт нервной реакции Киева на прилет по складам ГСМ в очередной раз показывает, что Киев не на шутку запаниковал. Хотя казалось бы, в век интернета эту новость не спрячешь. Любые ракетные удары РФ быстро становятся публичны.

Зато украинские блогеры уже бьют в набат: Техника "сухая": ВКС РФ уничтожили одно из крупнейших нефтехранилищ на Украине!

Генералы уже предупредили Зеленского, что не смогут защитить склады.

"Командование ВВС не располагает необходимым количеством сил, чтобы надежно прикрыть нефтехранилища и нефтеперегонные заводы, а имеющиеся в наличии системы и комплексы ПВО не способны перехватить российские крылатые ракеты" — доложено в Штаб.

Но Зеленский это даже не читает — занят более важными госделами: либо пустой болтовней по телефону с западными политиками, либо в формате конференции выступает перед парламентами союзников, либо дает бесконечные виртуальные интервью. Правда в последнее время его не балуют вниманием.

Но еще полмесяца назад он обязал главкома Залужного "максимально усилить защиту топливной инфраструктуры", а тот в свою очередь приказал своим ВВС и ПВО не допустить атак на стратегические склады.

Но не вышло.

Несмотря на предпринятые усилия, справиться с российскими ударами командование ВВС Украины не смогло — сказано в отчете. И дается пояснение: были развернуты самые современные системы ЗРК C-300 и "Бук-М1". Но ПВО, прикрывавшие нефтехранилища уже выведены из строя.

Сейчас в Киеве идут истеричные разборы полётов. Зеленский кричит на генералов, а те кивают на данные разведок США, которые обещали, что у русских ракеты кончатся еще в марте. А прилеты не прекращаются и становится ясно: Россия, каждый день нанося ракетные удары по военным объектам в тылу и даже в Галичине, планомерно реализовывают стратегию по уничтожению снабжения бандеровцев топливом и боеприпасами.

Кстати, в ОП сообщили, что Залужный предложил восстанавливать склады после прилетов, объясняя идею гениальным: "снаряд не попадает два раза в одно и то же место". Ззамаскируем мол как надо и всё. Но после повторного ракетного удара по Василькову, им стало уже даже не смешно.

Западные разжигатели конфликта всячески пытаются помочь бандеровцам топливом. Сейчас кое-как снабжается Западенщина и Одесско-Николаевское направление. Однако по мнению западных аналитиков, эти объемы обеспечат лишь часть возможностей ВСУ.

Хохма заключается в другом: даже в этих условиях Володимир Зеленский грызется с Петро Порошенко, который использует ошибки президента в своих интересах. Ну а Арестович считает, что лучше уж угробить несколько десятков тысяч своих солдат, чем повторно понести имиджевые потери из-за провала деблокации "Азова" (запрещен в РФ) в Мариуполе. Ведь языком трепать — не в окопах сидеть.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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