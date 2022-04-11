Националисты пытались покинуть Мариуполь под видом сил Народной милиции ДНР

Укронацисты пытались покинуть город Мариуполь под видом сил Милиции Донецкой Народной Республики.

О том что боевики украинских нацформирований предприняли неудачную попытку сбежать из Мариуполя, сообщил комбат "Востока" МВД ДНР Александр Ходаковский.

Он рассказазывает, что бандеровцы решили прорваться под видом сил Народной милиции ДНР. Нацисты нанесли на технику специальные распознавательные знаки, была сформирована колонна, которая принаступлении темноты выдвинулась из окружения.

"Противник нанес на технику наши опознавательные знаки, сформировал колонну и ночью попытался вырваться из Мариуполя. В общей сложности порядка тридцати боевых машин, включая самоходки, потянулись нам навстречу, не понимая, что с момента формирования колонны мы уже контролировали с воздуха все его движения", — сообщает Ходаковский.

Разумеется, авантюра украинских боевиков провалилась. Поняв, что план провален, националисты бросились врассыпную, бросив технику.

На данный момент их поиском занимаются военнослужащие ДНР.

Также поступила информация, что сегодня, 12 апреля в Мариуполе была еще одна попытка прорыва противника с территории завода Ильича в северном направлении. Трасса Волноваха-Мариуполь перекрыта для движения.