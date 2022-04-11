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Автор Евгения Васильева

Быстрыкин поручил расследовать попадание снаряда в крымский посёлок

Силовые структуры

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился расследовать разрыв снаряда в Крыму. По информации правоохранителей, атака произошла со стороны Украины.

"Глава ведомства поручил следователям дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", — написали в официальном Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в СК, из-за взрыва в жилых домах выбило стёкла. Также нарушилось электроснабжение, отметили представители комитета.

Ранее о происшествии рассказал руководитель республики Сергей Аксёнов. По его данным, украинский снаряд попал в Джанкойский район полуострова 24 февраля.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
крым украина сергей аксёнов александр бастрыкин
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