Быстрыкин поручил расследовать попадание снаряда в крымский посёлок

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился расследовать разрыв снаряда в Крыму. По информации правоохранителей, атака произошла со стороны Украины.

"Глава ведомства поручил следователям дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", — написали в официальном Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в СК, из-за взрыва в жилых домах выбило стёкла. Также нарушилось электроснабжение, отметили представители комитета.

Ранее о происшествии рассказал руководитель республики Сергей Аксёнов. По его данным, украинский снаряд попал в Джанкойский район полуострова 24 февраля.