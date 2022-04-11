EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Кадыров: "чеченоговорящие отщепенцы" сбежали и воюют на стороне бандеровцев

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своём Telegram-канале о тех, кто когда-то сбежал из Чеченской Республики и сейчас воюет на стороне украинских националистов.

Кадыров: "чеченоговорящие отщепенцы" сбежали и воюют на стороне бандеровцев

"Под командованием Рамзана Халитова 100 достойных воинов, готовы сразу вступить в бой с чеченоговорящими отщепенцами, которые в трудное для чеченского народа время сбежали из Чеченской Республики в Европу и другие страны. Они якобы воюют на стороне бандеровцев, но из-за своей трусости избегают боевого контакта с нашими воинами", — написал он.

Кроме того, Кадыров заявил, что националистам не стоит рассчитывать на свою победу, её не будет, заметил он.

Ранее глава Чеченской Республики сообщил, что Мариуполь освобождён на 98 процентов. По его словам, остались только отдельно укреплённые укрытия бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который нацисты переоборудовали в настоящую крепость.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина рамзан кадыров
Sberbank
Новости
Кадыров: "чеченоговорящие отщепенцы" сбежали и воюют на стороне бандеровцев
Дипломат: украинское видео в стиле ИГ* объясняет необходимость спецоперации
Ищенко: спецоперация РФ на Украине закончилась и теперь будет война
Полянский: в Одессе замечены украинские военные, переодетые в форму ВС РФ
Politico: Россия выигрывает на мировой арене от спецоперации на Украине
Экономист оценил законопроект о переводе документов в электронный вид
В Пентагоне заявили, что системы ПВО C-400 слишком сложны для украинских солдат
Армия России уничтожила главный лагерь "Правого сектора"* в Донецкой области
Канцлер Австрии призвал Путина немедленно завершить спецоперацию на Украине
Рогозин о США: "Через санкции - к звездам"
Популярное
Силовые структуры
В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды

СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.

В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Мир. Новости мира
От котла в "Азовстали" зависит судьба президентского кресла Франции
Ирина Шлионская Ванкуверский инцидент: теракт или гипноз? Ирина Шлионская Сергей Лебедев Пропаганда на вес золота: российской армии нужны агитотряды Сергей Лебедев Любовь Степушова У Ле Пен есть шансы на победу над Макроном Любовь Степушова
Силовые структуры
Басурин рассказал о планах по взятию "Азовстали" в Мариуполе
Мир. Новости мира
Немцы освистали Шольца после его призыва к РФ вывести войска из Украины
CNN показал видео о массовом голоде в России и драках за еду
Общество
CNN показал видео о массовом голоде в России и драках за еду
Последние материалы
Полянский: в Одессе замечены украинские военные, переодетые в форму ВС РФ
Politico: Россия выигрывает на мировой арене от спецоперации на Украине
Экономист оценил законопроект о переводе документов в электронный вид
В Пентагоне заявили, что системы ПВО C-400 слишком сложны для украинских солдат
Армия России уничтожила главный лагерь "Правого сектора"* в Донецкой области
Канцлер Австрии призвал Путина немедленно завершить спецоперацию на Украине
Рогозин о США: "Через санкции - к звездам"
США с партнёрами наладили ежедневные поставки оружия на Украину
Молчание равно предательству страны: лидер "Кибер фронта Z" о новом патриотическом движении
Член экипажа Azov Concord рассказал об угрозах расправы со стороны нацбатов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников