Кадыров: "чеченоговорящие отщепенцы" сбежали и воюют на стороне бандеровцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своём Telegram-канале о тех, кто когда-то сбежал из Чеченской Республики и сейчас воюет на стороне украинских националистов.

"Под командованием Рамзана Халитова 100 достойных воинов, готовы сразу вступить в бой с чеченоговорящими отщепенцами, которые в трудное для чеченского народа время сбежали из Чеченской Республики в Европу и другие страны. Они якобы воюют на стороне бандеровцев, но из-за своей трусости избегают боевого контакта с нашими воинами", — написал он.

Кроме того, Кадыров заявил, что националистам не стоит рассчитывать на свою победу, её не будет, заметил он.

Ранее глава Чеченской Республики сообщил, что Мариуполь освобождён на 98 процентов. По его словам, остались только отдельно укреплённые укрытия бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который нацисты переоборудовали в настоящую крепость.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.