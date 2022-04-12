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Автор Дмитрий Плотников

Несколько украинских бойцов повторно сдались в плен

Силовые структуры

Украинские пограничники и бойцы ВСУ из Чонгара повторно сдались в плен.

Несколько украинских бойцов повторно сдались в плен

Как сообщает издание "Донбасс сегодня", речь идет о попавших в плен военных, которых раньше обменяли с российской стороной по формуле "86 на 86".

Россия, позаботившись об украинцах, выполнила свои обещания и вернула их к мамам и папам накормленными, чистыми и здоровыми, строго пригрозив напоследок не участвовать в боевых действиях против РФ.

Однако вскоре командование ВСУ снова отправило их на передовую. Но бойцы опять сложили оружие и повторно сдались нашим военным.

Один из украинских солдат сообщил, что возвращаться на Украину больше не желает, так как думал, что после обмена вернётся домой героем, дадут мать увидеть, дома побыть пару дней, а его на допрос в СБУ и снова на передовую.

Омбудсмен Татьяна Москалькова уже предположила, что украинским солдатам "понравилось в гостях у русских", так как для пленных были созданы хорошие условия.

Напомним, 10 апреля, в воскресенье уполномоченный по правам человека в России Москалькова сообщала, что между Россией и Украиной произошел очередной обмен пленными.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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