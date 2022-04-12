Войска РФ уничтожили 130 украинских самолётов с начала спецоперации

В Минобороны РФ рассказали о численных потерях, которые понесла украинская сторона за время спецоперации на Украине. Российская армия уничтожила 130 украинских самолётов, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолётов, 99 вертолётов, 244 зенитных ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2046 единиц специальной военной автомобильной техники", — доложил он.

Ранее Путин рассказал, что его часто спрашивают о том, можно ли побыстрее провести спецоперацию на Украине. Можно, ответил он, однако потери будут выше, поэтому Россия намерена действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.