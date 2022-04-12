Путин: спецоперацию можно провести быстрее

Президент России Владимир Путин рассказал, что его часто спрашивают о том, можно ли побыстрее провести спецоперацию на Украине. Ответ главы государства на этот вопрос приводит Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

"Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом", — передаёт ведомство слова российского лидера.

Ранее Путин заявил, что у него нет сомнений в том, что цели спецоперации РФ на Украине будут достигнуты, и ещё раз напомнил: РФ должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить мирных жителей Донбасса.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.