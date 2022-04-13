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Автор Владимир Васютченко

Два пункта управления ВСУ уничтожила российская авиация

Силовые структуры

Два пункта управления Вооружённых сил Украины уничтожены в результате ударов российской авиации, заявили в Минобороны РФ.

Два пункта управления ВСУ уничтожила российская авиация

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, авиаудары нанесены также по четырём районам скопления украинской военной техники и радиолокационной станции, выявленным в окрестностях населённых пунктов Боровое и Пески-Радьковское,

Сообщается, что российские ракетчики и артиллеристы поразили 693 цели, нанеся удары по 676 скоплениям личного состава и техники, 11 пунктам управления и пяти складам материально-технического обеспечения ВСУ.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолёта, 244 ЗРК, 447 беспилотников, 2169 танков и других боевых бронированных машин, 243 установки РСЗО, более 930 артиллерийских орудий и миномётов, а также 2076 единиц спецавтотранспорта.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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