Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские воины ищут украинских "чеченоговорящих шайтанов", чтобы сразиться с ними в бою, однако их нет ни на киевском, ни на луганском направлениях.
Более того, воины Чечни сообщают координаты своего нахождения, надеясь, что те предпримут попытку хоть как-то заявить о себе, однако ничего не происходит.
"Но обязательно придёт момент истины, когда их призовут к ответу наши бойцы, как крыс вытаскивая из нор. Час расплаты очень близок, шайтаны! АХМАТ-СИЛА!!!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее глава Чечни заявил, что первоочередной целью является полное освобождение Республик Донбасса "от нациков и шайтанов", а затем — "всех остальных городов", и обязательно Киева.
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