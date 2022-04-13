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Автор Юлия Миленина

Военспец Коротченко: моральный дух украинских военных подорван

Силовые структуры

Военспец Игорь Коротченко прокомментировал информацию о том, что украинские морпехи активно сдаются в российский плен. По его словам, моральный дух ВСУ подорван.

Военспец Коротченко: моральный дух украинских военных подорван

В интервью РИА Новости эксперт подчеркнул: дальнейшее сопротивление украинских военных бессмысленно. Как пояснил Коротченко, окружённые представители ВСУ начали массово сдаваться российским бойцам, пытаясь сохранить свои жизни.

Специалист назвал такой подход правильным и единственно верным в сложившейся обстановке.

"Моральный дух подорван, дальнейшее сопротивление не имеет практического смысла, поэтому сдача в плен — единственно верное решение для этой категории украинских военнослужащих", — сказал он.

Коротченко считает, что другие военные ВСУ могут последовать примеру сдавшихся морпехов.

Ранее военкоры российских СМИ, работающие в Мариуполе, сообщили, что более тысячи украинских морских пехотинцев "дружно" решили сдаться в российский плен.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы игорь коротченко
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