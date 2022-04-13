EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Зеленского сравнили с работорговцем из-за ситуации с Медведчуком

Силовые структуры

Предложение президента Украины Владимира Зеленского по обмену лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука — это поведение настоящего террориста-работорговца, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Зеленского сравнили с работорговцем из-за ситуации с Медведчуком

Во вторник, 12 апреля, стало известно, что Медведчук был арестован СБУ. Зеленский предложил обменять его на находящихся в плену РФ "украинских парней".

"Медведчука по-человечески очень жаль. Он искренне хотел добра Украине, он упорно искал пути к миру для своей страны. Он успешно координировал обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками… Что же касается обмена Медведчука на кого-то из украинских военнопленных, что предложил Зеленский, то это предложение — обменять украинца на украинца — предложение банального террориста-работорговца", — передаёт РИА Новости его слова.

Кроме того, по мнению Константинова, киевский режим в нынешнее время своими героями считает нацистов, а не ответственных политиков.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет тоже высказался по делу Медведчука, он заявил, что эта ситуация ярко продемонстрировала истинную бандитскую и террористическую суть киевского режима.

До этого политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что Россия не заинтересована в предложении Киева обменять Медведчука на пленных бойцов ВСУ.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина виктор медведчук владимир зеленский
Sberbank
Новости
Военный эксперт: у Киева достаточно средств, чтобы атаковать Россию
Разведчик-сапер из Ставрополья погиб в ходе спецоперации РФ на Украине
Зеленского сравнили с работорговцем из-за ситуации с Медведчуком
В Ростовской области 26 работников ГИБДД задержаны за взятки
Беженцы из Украины начали возвращаться к себе на родину – МВД Польши
Ле Пен предлагает сблизить Россию и НАТО после спецоперации на Украине
Бизнесмен Пригожин поздравил Шнурова с днем рождения
В ФСБ завили о пресечении подготовки теракта на Ставрополье
Песков: Мединский продолжает весьма напряженную работу
Политолог: Казахстан не проводит Парад Победы, чтобы получить "плюсы" от Запада
Популярное
Мир. Новости мира
Пленные морпехи ВСУ совместно с НМ ДНР провели военную операцию в Мариуполе

Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера

Пленные морпехи ВСУ совместно с НМ ДНР провели военную операцию в Мариуполе
США с ПЗРК FIM-92 Stinger подставили ВС Украины
Мир. Новости мира
США с ПЗРК FIM-92 Stinger подставили ВС Украины
Мир. Новости мира
Аналитик Петерсен проанализировал стратегию ВМФ России в случае конфликта с НАТО
Евросоюз
Укронацисты пугают чеченский спецназ салом
Игорь Буккер После спецоперации на Украине мир ожидает волна терроризма Игорь Буккер Усам Оздемиров Натовские чудовища войны ведут мир к Армагеддону Усам Оздемиров Любовь Степушова Байден возродил худшее, что было в истории США Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Для каких целей Зеленскому может понадобиться Медведчук — версии
Мир. Новости мира
США и Великобритания ведут "тайную войну" на Украине – Le Figaro
Польша поставила ВСУ первую партию снятых с хранения танков Т-72М
Силовые структуры
Польша поставила ВСУ первую партию снятых с хранения танков Т-72М
Последние материалы
В ФСБ завили о пресечении подготовки теракта на Ставрополье
Песков: Мединский продолжает весьма напряженную работу
Политолог: Казахстан не проводит Парад Победы, чтобы получить "плюсы" от Запада
Рябков: Запад пытается спровоцировать в России дефолт
Канал "Вечерний Ургант" заблокирован в YouTube
Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против РФ
Ле Пен: при мне Франция уйдёт из НАТО
Министр иностранных дел Германии сожалеет об отказе Киева принять Штайнмайера
Провокация в Краматорске: военный эксперт доказал невиновность России
Кадыров: руководство Украины массово накачивает наёмников наркотиками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников