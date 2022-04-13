Зеленского сравнили с работорговцем из-за ситуации с Медведчуком

Предложение президента Украины Владимира Зеленского по обмену лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука — это поведение настоящего террориста-работорговца, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Во вторник, 12 апреля, стало известно, что Медведчук был арестован СБУ. Зеленский предложил обменять его на находящихся в плену РФ "украинских парней".

"Медведчука по-человечески очень жаль. Он искренне хотел добра Украине, он упорно искал пути к миру для своей страны. Он успешно координировал обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками… Что же касается обмена Медведчука на кого-то из украинских военнопленных, что предложил Зеленский, то это предложение — обменять украинца на украинца — предложение банального террориста-работорговца", — передаёт РИА Новости его слова.

Кроме того, по мнению Константинова, киевский режим в нынешнее время своими героями считает нацистов, а не ответственных политиков.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет тоже высказался по делу Медведчука, он заявил, что эта ситуация ярко продемонстрировала истинную бандитскую и террористическую суть киевского режима.

До этого политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что Россия не заинтересована в предложении Киева обменять Медведчука на пленных бойцов ВСУ.