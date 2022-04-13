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Автор Евгения Васильева

Военный эксперт: у Киева достаточно средств, чтобы атаковать Россию

Силовые структуры

Военный эксперт Борис Подопригора в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал атаку на пограничный пункт пропуска в Кореневском районе Курской области.

Военный эксперт: у Киева достаточно средств, чтобы атаковать Россию

"Очень сложно предугадать, решит ли украинское руководство напасть на Россию. Безусловно, что Киев сейчас хочет расширить фронт. Однако власти Украины понимают, что при непосредственном нападении на территорию нашей страны явно ужесточатся ответные меры", — сказал специалист.

Вместе с этим он подчеркнул, что если Киев перейдёт границы в прямом и переносном смысле, Москва отреагирует на это адекватно. Последствия же данного решения Украины невозможно предвидеть, отметил собеседник издания.

"Для того чтобы напасть, не задумываясь о последствиях, я думаю, у Киева достаточно средств", — заключил Подопригора.

Ранее власти Кореневского района сообщили, что со стороны Украины атаковали погранпункт. Российские военные подавили нападение ответным огнём, сообщили в регионе. Известно, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы всу россия украина курская область борис подопригора
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