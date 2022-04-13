Кадыров: руководство Украины массово накачивает наёмников наркотиками

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, киевские власти используют наркотики для того, чтобы поддерживать боевой дух наёмников, причём делается это массово.

"Для поддержания пошатнувшегося боевого духа наёмников украинское руководство вынуждено массово накачивать их наркотиками. Но, как показывает практика, подобный подход уже явно себя дискредитировал, как и другие их бездарные тактические приёмы", — написал Кадыров у себя в Telegram-канале.

Также Кадыров отметил, что чеченские бойцы, обладая явным преимуществом, приступили к зачистке ЛНР от формирований наёмников, среди которых, по словам Кадырова, есть "ичкерийские, грузинские и другие батальоны преступников". Лидер Чечни добавил, что основные бои сейчас проходят в городе Попасная.

Кадыров уже сообщал ранее, что его подразделения освобождают Попасную от "чеченоговорящих шайтанов и уцелевшего бандеровского отребья, нациков и шайтанов".

Также ранее со слов Кадырова стало известно о сдаче в плен в Мариуполе украинских морских пехотинцев в количестве более тысячи человек, и сражаться там теперь приходится с отдельными группировками солдат ВСУ.