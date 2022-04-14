ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по украинскому аэродрому "Днепр"

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по украинскому аэродрому "Днепр".

По информации Минобороны РФ, в результате удара, нанесённого по аэродрому минувшей ночью, уничтожена авиатехника ВСУ.

"На аэродроме "Днепр" уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

Всего за ночь в результате ударов высокоточным оружием российские военные уничтожили 12 украинских военных объектов, в том числе склады с ракетно-артиллерийским вооружением в Великой Михайловке и Богатыре.

Также сообщается, что российская авиация за последние сутки нанесла удары по 48 объектам ВСУ, в том числе двум пунктам управления, радиолокационной станции, двум позициям РСЗО, артиллерийской батарее, шести складам с оружием и 48 местам скопления боевой техники.

Российские ракетчики и артиллеристы уничтожили 770 украинских военных объектов, в числе которых — девять пунктов управления, более сотни опорных пунктов и склад с боеприпасами.