Военкор рассказал о сатанинском капище бандеровцев

То что бандеровщина и всякие сопровождающие националистические вещи - инфернальное зло, известно уже давно.

Вот и военный корреспондент Александр Егорцев рассказал о настоящем сатанинском капище, которое в ДНР оставили после себя украинские военнослужащие. По словам военкора, выглядело это место мерзко и отвратительно.

Сатанинское капище бандеровцев было обнаружено в селе Верхнеторецком, недавно освобождённом НМ Донецкой Народной Республики. На месте нечестивых ритуалов наши военные обнаружили ковры с козьими мордами, разнообразную сатанинскую атрибутику и совсем уж удивительную вещь — фигурку солдата с петлёй на шее, рпассказывает Александр Егорцев.

Военный корреспондент сообщает, что такие вещи практикуются обычно в обрядах вуду в странах Карибского бассейна. По всей вероятности, атрибутику при спешном отступлении оставили после себя нацисты из "Правого сектора" (экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена).

"Если бы мне рассказали, я бы не поверил", — подчеркнул Егорцев.

Вместе с бойцами Народной милиции ДНР военкор сжёг все эти обрядовые вещи, которые он нашёл на капище. По словам корреспондента, нельзя отравлять атмосферу в только что освобождённых местах инфернальными сатанинскими идолами, пишет Царьград.