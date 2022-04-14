Два вертолёта ВСУ вторглись в воздушное пространство РФ

Вертолёты ВСУ, вторгнувшись в воздушное пространство России, нанесли авиаудары по домам мирных жителей в Брянской области, об этом рассказали в Следственном комитете РФ.

Ведомство проинформировало о происшествии на своём официальном сайте.

"С использованием двух боевых вертолётов, снабженных тяжёлым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в посёлке Климово Климовского района Брянской области", — сообщили в СК РФ.

Ранее стало известно, что пропускной пункт в Брянской области "Новые Юрковичи" обстреляли из миномёта, огонь вёлся со стороны Украины, получили повреждения два автомобиля беженцев, без жертв. Как сообщила пограничная служба ФСБ, в момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в РФ украинских беженцев, которых ранее эвакуировали.