Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях и российском танке, который в ВСУ прозвали "черный дьявол".
Наши командиры говорили, что за один день боев наших погибло свыше 120 человек в Рубежном, рассказывает один из пленных.
Второй подтвердил информацию о больших потерях каждый день.
"Есть у вас один танк, с которым мы не можем ничего сделать. Тут его назвали "черным дьяволом", – рассказывает третий солдат ВСУ.
Он говорит, что этот танк 5 дней уничтожал позиции ВСУ, но его не смогли никак нейтрализовать.
В подписи к видеоролику Рамзан Кадыров обратил внимание на немолодой возраст бойцов ВСУ.
"Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас, брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?" – спрашивает Кадыров.
Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения от детонации боезапаса".