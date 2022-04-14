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Автор Дмитрий Плотников

Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"

Силовые структуры

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях и российском танке, который в ВСУ прозвали "черный дьявол".

Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"

Наши командиры говорили, что за один день боев наших погибло свыше 120 человек в Рубежном, рассказывает один из пленных.

Второй подтвердил информацию о больших потерях каждый день.

"Есть у вас один танк, с которым мы не можем ничего сделать. Тут его назвали "черным дьяволом", – рассказывает третий солдат ВСУ.

Он говорит, что этот танк 5 дней уничтожал позиции ВСУ, но его не смогли никак нейтрализовать.

В подписи к видеоролику Рамзан Кадыров обратил внимание на немолодой возраст бойцов ВСУ.

"Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас, брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?" – спрашивает Кадыров.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров
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