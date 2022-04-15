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Автор Екатерина Широкова

В Германии призвали наращивать "количество и качество" оружия для Киева

Силовые структуры

Германия должна незамедлительно рассмотреть возможность улучшения качества оружия, которое страна поставляет на Украину. Как заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек, кроме того власти должны обсудить качество военной "помощи" Незалежной.

В Германии призвали наращивать "количество и качество" оружия для Киева

По его словам, несмотря на решимость Германии в этом вопросе, детали ФРГ должны обсудить с представителями НАТО и Евросоюза.

"Моё ведомство отвечает за контроль над экспортом промышленной продукции — в этих рамках мы все одобрили без промедления и будем также одобрять без промедления в будущем. Пока это не включает тяжёлые танки или истребители", — заявил в интервью медиагруппе Funke Хабек.

Как пояснил Хабек, Германия должна поставлять оружие на Украину таким образом, чтобы страна сама не стала "целью для нападения".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление премьер-министра Саксонии о том, что ФРГ не должна "переходить черту" в ходе вооружения Киева. Он призвал немецких властей сократить поставки летального оружия в Незалежную.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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