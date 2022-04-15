Россия не позволит США передать Украине вертолеты Ми-17, заявил лётчик Попов

Заслуженный лётчик РФ, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов заявил, что российские системы противовоздушной обороны уничтожат вертолеты Ми-17, которые США планируют доставить Украины в рамках военной помощи.

"Постараются их уничтожить. Как только вертолёты пересекут границу, войдут в территорию ответственности Украины, наши средства ПВО, конечно, будут их сбивать", — сказал Владимир Попов в беседе с URA.RU.

Ранее издание The Washington Post сообщало о планах США направить на Украину вертолеты Ми-17, бронеавтомобили Humvee, 40 тысяч артиллерийских снарядов, гаубицы, беспилотные летательные аппараты и защитные костюмы, которые понадобятся армии при химической, биологической или ядерной атаке. По данным WP, США потратят на новый пакет военной помощи Украине 750 миллионов долларов.