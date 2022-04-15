Заслуженный лётчик РФ, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов заявил, что российские системы противовоздушной обороны уничтожат вертолеты Ми-17, которые США планируют доставить Украины в рамках военной помощи.
"Постараются их уничтожить. Как только вертолёты пересекут границу, войдут в территорию ответственности Украины, наши средства ПВО, конечно, будут их сбивать", — сказал Владимир Попов в беседе с URA.RU.
Ранее издание The Washington Post сообщало о планах США направить на Украину вертолеты Ми-17, бронеавтомобили Humvee, 40 тысяч артиллерийских снарядов, гаубицы, беспилотные летательные аппараты и защитные костюмы, которые понадобятся армии при химической, биологической или ядерной атаке. По данным WP, США потратят на новый пакет военной помощи Украине 750 миллионов долларов.
Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения от детонации боезапаса".