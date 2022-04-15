В ДНР полным ходом разогревают "Авдеевский котёл"

В ДНР начинается новая масштабная операция по созданию очередного стратегического окружения вокруг группировок ВСУ.

Об этом заявили бойцы Донецкой народной республики и российский военный корреспондент Семён Пегов.

Военкор сообщает, что после Мариупольского котла, который был, фактически, захлопнут, уже после сдачи с завода Ильича нацистов в плен, НМ ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ захлопывает и начинает операцию новый котёл

"Я называю его "Авдеевский котёл". Со стороны Марьинки идёт одна наша группировка, со стороны Горловки. Другая пытается взять Авдеевку в клещи", — рассказывает Пегов.

Военный корреспондент говорит, что Авдеевка непосредственно прилегает к Донецкому аэропорту и к столице ДНР. Как раз оттуда нацисты ведут регулярный обстрел кварталов города и выбить их оттуда жизненно необходимо.

Слова Пегова дополнили бойцы с позывными "Седой" и "Сенсей" и объяснили, в чём заключена опасность Авдеевской укрогруппировки и что надо сделать, чтобы захлопнуть этот капкан для нового котла.

"Есть информация, что укропы планируют прорваться на Макеевку. Это может серьезно изменить расстановку сил в этом районе. Ситуация очень сложная… наши будут брать Авдеевку в кольцо. ВСУ в районе города стянули огромное количество артиллерии, бронетехники… ее количество зашкаливает и практически не поддается подсчету. Если сейчас Авдеевка начнет работать в полную мощь, то снесет все…", — объяснил "Седой".

Если уж так хочется окружить Авдеевку, тогда нам наступать прямо на Константиновку и немного погодя резко поворачивать на юг, попытаться окружить, высказал мнение и "Сенсей".

В это же время ВСУ продолжает наносить из Авдеевки удары по мирному населению Ясиноватой.