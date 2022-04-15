Корабли НАТО вошли в Балтийское море для учений

Несколько кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1 вошло в Балтийское море с целью учений.

Как сообщает ERR, накануне в старый круизный терминал Таллиннского порта пришли три корабля постоянной морской группы, возглавляемой командором королевского военно-морского флота Нидерландов Адом ван де Санде. Прибытие ещё двух кораблей ожидается 15 апреля.

По словам ван де Санде, предстоящие учения проводятся с целью тренировки слаженности действий сил стран-союзников.

"Мы всегда стараемся тренировать нашу совместимость… Нам надо всегда подтверждать, что мы в максимальной боеготовности и полностью можем положиться друг на друга, включая эстонский военный флот", — сказал командор.

Командор ВМС Эстонии Юри Саська назвал предстоящие учения "обыденной практикой".