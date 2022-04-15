Несколько кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1 вошло в Балтийское море с целью учений.
Как сообщает ERR, накануне в старый круизный терминал Таллиннского порта пришли три корабля постоянной морской группы, возглавляемой командором королевского военно-морского флота Нидерландов Адом ван де Санде. Прибытие ещё двух кораблей ожидается 15 апреля.
По словам ван де Санде, предстоящие учения проводятся с целью тренировки слаженности действий сил стран-союзников.
"Мы всегда стараемся тренировать нашу совместимость… Нам надо всегда подтверждать, что мы в максимальной боеготовности и полностью можем положиться друг на друга, включая эстонский военный флот", — сказал командор.
Командор ВМС Эстонии Юри Саська назвал предстоящие учения "обыденной практикой".
"Мы практикуем военную защиту как в воздухе, так и на море. Это достаточно обыденная практика для стран НАТО", — заявил он.
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