Минобороны: над Харьковщиной уничтожены 9 воздушных целей Украины

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 в районе поселка Лозовая Харьковской области сбил украинский истребитель Су-27.

"В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины", — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также сообщается, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее вертолёты ВСУ, вторгнувшись в воздушное пространство России, нанесли авиаудары по домам мирных жителей в Брянской области.