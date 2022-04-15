Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 в районе поселка Лозовая Харьковской области сбил украинский истребитель Су-27.
"В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины", — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Также сообщается, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее вертолёты ВСУ, вторгнувшись в воздушное пространство России, нанесли авиаудары по домам мирных жителей в Брянской области.
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