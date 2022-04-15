Минобороны РФ заявило об уничтожении отряда наёмников польской ЧВК на Украине

Российские ракетчики уничтожили отряд наёмников польской ЧВК в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками в населённом пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наёмников польской частной военной кампании. Уничтожены до 30 польских наёмников",- сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, за прошедшую ночь ВС РФ нанесли ракетные удары по семи украинским военным объектам, в том числе по скоплениям военной техники и вооружений в Дергачах, Новоелизаветовке и Повстанском, складам с ракетно-артиллерийским вооружением и ГСМ в Николаеве и Парутино. Также российскими ракетами уничтожены около 20 единиц бронетанковой техники и до 50 боевиков в пункте временной дислокации одного из националистических подразделений в окрестностях Ясенового.

Сообщается, что удары нанесены также по 12 пунктам управления, 176 опорным пунктам и местам скопления бойцов ВСУ.