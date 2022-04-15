Сенатор Климов: спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится

Спецоперация РФ по демилитаризации Украины скоро закончится. Об этом заявил член Совфеда Андрей Климов на брифинге с представителями СМИ.

По словам сенатора, власти России не собираются затягивать специальную военную операцию. Однако, как отметил политик, для начала необходимо сделать Украину безопасной для РФ и всего мира.

"Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится. Мы не собираемся её специально растягивать", — подчеркнул Климов.

Он добавил, что российские специалисты проверяют, какая работа велась в биологических лабораториях, а также готовятся к обеспечению безопасности на ядерных объектах.

Вместе с тем сенатор пояснил: западные государства стремятся затянуть конфликт, поставляя оружие Киеву.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна начала готовиться к столкновению с "одной из самых многочисленных армий в мире" ещё в декабре-январе.