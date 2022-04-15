В Брянской области рассказали о числе жертв при обстреле ВСУ

Стало известно число жертв в Брянской области 14 апреля после обстрела ВСУ.

После атаки вертолёта Ми-8 на Брянскую область пострадали семь жителей региона, четверым оказывается помощь в больнице. У 74-летней женщины ампутирована голень, её состоянии характеризуется как тяжёлое.

О жертвах обстрела рассказал губернатор области. Под наблюдением медиков находится беременная женщина с ранением грудной клетки. Ещё один житель региона получил осколочное ранение мягких тканей бедра.

Пострадал также двухлетний ребёнок. Мальчика с проникающим ранением головы спасают московские врачи.

Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8, который обстрелял приграничный посёлок в Брянской области.