Спецслужбы Украины готовят теракт в центре Луганска, заявили в ЛНР

Украинские спецслужбы готовятся устроить теракт 16 апреля в Луганске в тот момент, когда мирные граждане соберутся в центре города, проинформировали в Министерстве госбезопасности ЛНР.

"Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получены данные о спланированном украинскими спецслужбами диверсионно-террористическом акте в столице Республики", — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Кроме того, министерство сообщило, что в социальных сетях и мессенджерах распространяются призывы к гражданам выйти 16 апреля на несанкционированный митинг в центре Луганска, и именно в этот момент планируется осуществить теракт.

Ранее эксперты заявили, что Украина использует все возможные варианты провокаций, чтобы дискредитировать российскую армию. В информационном плане России стоит быть готовой ко всему. К примеру, пресловутая Буча — это уже неоднократно разыгранный эпизод Боснийской войны, напомнил профессор МГУ, политолог Андрей Манойло.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.