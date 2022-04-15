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Автор Елена Федорова

Войска Украины обстреляли из "Града" Кировский район Донецка

Силовые структуры

Украинские вооружённые формирования выпусти по Кировскому району Донецка пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", проинформировало представительство ДНР в СЦКК.

Войска Украины обстреляли из "Града" Кировский район Донецка

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 15:50 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"", — написало ведомство в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы готовятся устроить теракт 16 апреля в Луганске в тот момент, когда мирные граждане соберутся в центре города, об этом проинформировали в Министерстве госбезопасности ЛНР.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы донецк украина
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