Войска Украины обстреляли из "Града" Кировский район Донецка

Украинские вооружённые формирования выпусти по Кировскому району Донецка пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", проинформировало представительство ДНР в СЦКК.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 15:50 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"", — написало ведомство в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы готовятся устроить теракт 16 апреля в Луганске в тот момент, когда мирные граждане соберутся в центре города, об этом проинформировали в Министерстве госбезопасности ЛНР.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.