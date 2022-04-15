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Автор Светлана Нерадовская

Войска РФ и ДНР не позволили колонне ВСУ прорваться к "Азовстали"

Силовые структуры

Войска РФ и ДНР помешали колонне украинских военнослужащих совершить прорыв к заводу "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщают РИА Новости.

Войска РФ и ДНР не позволили колонне ВСУ прорваться к "Азовстали"

Попытки сил ВСУ присоединиться к боевикам, скрывающимся в "Азовстали" или, напротив, покинуть город, случались и до этого. Чаще всего украинские военные пытаются делать это в составе военнизированных колонн либо немногочисленных диверсионных групп.

По словам солдат ДНР, сегодня, 15 апреля, такая попытка была сделана колонной, состоявшей из 200 украинских военных и техники, которые намеревались осуществить прорыв к "Азовстали" в районе Итальянской улицы. Однако попытка была пресечена формированиями военных РФ и ДНР, которые не позволили колонне достичь завода.

Зачистка Мариуполя от нацбатов была начата 7 марта. Большая часть города освобождена, однако отдельные его районы по-прежнему контролируются боевиками.

Сегодня, 15 апреля, в Минобороны РФ проинформировали о том, что от боевиков был полностью освобождён завод имени Ильича.

Однако территория комбината "Азовсталь" до сих пор контролируется украинскими националистами, большую часть которых составляют боевики полка "Азов"*.

* - террористическая организация, запрещённая на территории РФ

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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