РИА Новости: Кадыров выложил видео боёв на заводе "Азовсталь"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил в своём Telegram-канале видео боёв с "азовцами"*. В пресс-службе лидера Чечни уточнили, что кадры сняты на заводе "Азовсталь", сообщает РИА Новости.

"Помните, как "Хамас" (командир батальона Иса Таймасханов) предлагал бандитам "азовцам"* сдаться? Так как они не проявили сообразительности и не сложили оружие, в ход пошли старые добрые безотказные гранаты. Горячий пыл "азовцев"* сразу подостыл. Они вдруг перестали орать кричалки и забились в дальние углы", — написал он в публикации.

Ранее Кадыров сообщил, что Мариуполь освобождён на 98 процентов. По его словам, остались только отдельно укреплённые укрытия бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который нацисты переоборудовали в настоящую крепость.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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