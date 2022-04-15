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Автор Светлана Нерадовская

Подполковник "Азова"* притворился психом, чтобы не попасть в плен к россиянам

Силовые структуры

Подполковник группировки "Азов"* решил притвориться больным с психическими отклонениями для того, чтобы быть эвакуированным вместе с другими пациентами больницы в Мариуполе и не оказаться в плену у российской армии.

Подполковник "Азова"* притворился психом, чтобы не попасть в плен к россиянам

Об этом стало известно от российского военного, который рассказал "Известиям", что раскрыть обман и вычислить боевика помогла его татуировка, изображающая коловрат. А найденные позже документы "пациента", хранившиеся у сотрудников больницы, окончательно убедили в том, что якобы психически больной — на самом деле националист, испугавшийся за свою жизнь.

"Как оказалось, под дурачка здесь косил подполковник "Азова". Мы пристально обратили на него внимание, когда обнаружили татуировку в виде коловрата. Медперсонал сказал, что это просто больной, за которым они ухаживают. Сам же он сказал, что коловрат — это просто славянский символ. Но мы всё равно глаз да глаз за ним были", — поделился солдат ВС РФ.

Правда о липовом пациенте вскрылась при эвакуации мирного населения российскими военнослужащими, которые обнаружили настоящие документы и поняли, что врачи, сами того не зная, защищали азовца.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, российские войска нацелены на ликвидацию националистических формирований на Украине, которые "берут в заложники гражданское население" и прикрывается им, как живым щитом.

* - отряд специального назначения "Азов" — организация, запрещённая на территории России

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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