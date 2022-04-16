Офицер США Гарри Табах: Для Украины оружия нет, все оставили "Талибану"*

Когда американская армия бежала из Афганистана, она оставила там вооружение на сумму в 100 миллиардов долларов. Это привело к тому, что теперь Киеву помочь просто нечем, рассказал офицер США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

"Подарок" США в виде огромного количества вооружения превратил "Талибан"* во вторую по оснащенности армию мира после американской. Теперь Белый дом признаёт, что собственным войскам не хватает вооружения для выполнения военных операций. Во время своей поспешной эвакуации из Афганистана армия США оставила там стрелковое оружие, броневики и прочий транспорт, высокоточное оружие.

Вашингтон срочно изыскивает финансирование, чтобы Пентагон смог заказать у ведущих оборонных подрядчиков новое вооружение, но Конгресс не торопится вносить новые поправки в принятый бюджет посетовал эксперт в интервью YouTube-каналу "Politeka".

Гарри Табах отметил, что пока не будут вновь забиты склады Пентагона, о поставках какого-либо тяжёлого вооружения на Украину не стоит и говорить. Ускорить процесс не позволяет строгое американское законодательство, а потому Киеву остаётся довольствоваться старыми образцами оружия, которое готовилось к утилизации.

* организация признана террористической и запрещена в России