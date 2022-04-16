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Автор Дмитрий Плотников

Кадыров раскрыл тактику генерала Росгвардии: "боевики бегут, бросая всё"

Силовые структуры

Рамзан Кадыров раскрыл тактику одного из генералов Росгвардии, участвующего в военной специальной операции на Украине.

Кадыров раскрыл тактику генерала Росгвардии: "боевики бегут, бросая всё"

В итоге бандеровцы не "выдерживают натиска" и бегут, бросая всё, заявил Глава Чечни.

Свой очередной пост в Телеграм-канале Кадыров посвятил главе Управления Росгвардии по ЧР Шарипу Делимханову, который участвует в спецоперации на Украине. Солдаты под началом Делимханова "успешно выполняют сложные задачи" в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации. Большую роль в этом сыграла тактика генерала.

Перед атаками на огрызающихся шквальным и часто беспорядочным огнём нацистов прорабатывается каждое действие. Делимханов боевой генерал, закалённый в сражениях. Он отлично владеет навыками ведения боя на любой местности и знает, что предпринять в конкретной ситуации.

"Перед каждым боем генерал даёт своим воинам подробный инструктаж, которому бойцы чётко далее следуют. В результате перед столь слаженным взаимодействием украинские боевики пасуют и бегут, сломя голову, бросая всё и всех на поле боя", - рассказывает глава Чеченской Республики.

Бандеровцы зачастую не выдерживают такого натиска и покидают позиции, оставляя горы трупов. В каждом доме после них ВС РФ находит разные трофеи - от документов до оружия, а также обмундирования, пишет в ТК Кадыров.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы росгвардия рамзан кадыров
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