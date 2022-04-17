РИА Новости: СБУ оставила в Херсоне группу для диверсий в тылу российских войск

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) перед бегством из Херсона завербовали представителей местной теробороны для диверсий в тылу российских войск.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на обнаруженные документы из архива СБУ, начальник отделения полиции в порту "Херсон", участник АТО на юго-востоке Украины Максим Жарков по требованию СБУ завербовал членов территориальной обороны "для подрывной работы" в тылу Вооружённых сил РФ.

По месту жительства Жаркова силовики из РФ нашли секретные документы, гранаты, запалы, радиостанции.

"Найденные документы датированы 2014 годом, что указывает на использование старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп, начиная с 2014 года", — пишет РИА Новости.

Источник издания в силовых структурах России рассказал, что Жарков выполнял указания СБУ, которые ему присылали в мессенджерах.

С 24 февраля российские войска контролируют Херсон.