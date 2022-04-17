Ответ Зеленскому: мариупольский котёл намного круче иловайского

Накануне, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под Мариуполем может быть новый Иловайск.

"Да, может быть Иловайск", - сказал Зеленский о ситуации в Мариуполе.

Напомним, "Иловайский котел" - самая позорная страница в истории армии Украины, когда летом 2014 года в Донбассе была окружена и разгромлена огромная группировка ВСУ.

Но под Иловайском, согласно украинским же данным, потери составили до тысячи человек убитыми, плюс раненые, плюс пленные. И это считалось самым большим разгромом ВСУ с 2014 года.

Обозреватель Борис Рожин прокомментировал вчерашние слова Зеленского и отметил, что на самом деле, Иловайск уже случился. В Мариуполе было окружено, по информации Киева, до 14,5 тысяч человек.

Из них обороняются до сих пор около 3,5 тысяч. Все остальные — убиты, ранены, попали или сдались в плен, пропали без вести, дезертировали или небольшими группами просочились в Запорожскую область.

Уже сейчас масштаб разгрома Мариупольской группировки украинских войск в несколько раз превосходит масштаб разгрома под Иловайском. Однако официально это киевский режим не признает, так как это будет означать, что даже при Петре Порошенко бандеровцы не терпели такого позорного поражения, как при Зеленском.