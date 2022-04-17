EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

NBC: Украина через неделю останется без боеприпасов

Силовые структуры

Нового наступления Вооруженных сил России в Донбассе стоит ожидать в ближайшее время, так как украинской армией израсходован практически весь боезапас для артиллерии, сообщает портал американского телеканала NBC.

NBC: Украина через неделю останется без боеприпасов

Соединённые Штаты за последние несколько дней отправили Киеву 40 000 снарядов для артиллерии и почти два десятка гаубиц. По данным источника NBC, ВСУ ежедневно расходуют снаряды тысячами, поэтому американских поставок хватит армии Украины только на неделю.

Сейчас Белый дом прилагает все силы для убеждения союзников, чтобы снабдить Киев новой артиллерией и боеприпасами. США всерьёз опасаются, что украинские войска и нацбаты останутся беззащитными перед новым наступлением русских.

Раннее Пентагон уже обещал киевскому режиму в ближайшее время отправить тяжёлое вооружение, в том числе танки. По словам официального представителя оборонного ведомства США, ежедневно Украина принимает около 10 самолётов с оружием, не считая потока автоколонн.

Невзирая на это, Киев продолжает жаловаться на Евросоюз: ЕС поставляет "не то" оружие, к тому же делает это "медленно".

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина
Sberbank
Новости
Удивился даже Гордон: Кличко снова всех поразил "великой" цитатой
Во Львове сносят символику в честь Великой Отечественной войны
Читатели Le Figaro: запрет на энергоресурсы из России "утопит" Европу
Журналист Лоуренс: США бездоказательно обвиняет Россию в военных преступлениях
NBC: Украина через неделю останется без боеприпасов
Генерал СБУ: ВСУ на Донбассе получили оружие, которого не было в Мариуполе
Экономист из США усомнился в образовании Псаки после её слов об инфляции
RedfieldWilton: британцы не готовы платить за санкции против России
В США выпустили 100-долларовую монету с Владимиром Зеленским
Володин: Зеленский должен вывести войска из Донбасса
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие

Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.

ВС РФ призвали наёмников и боевиков нацбатов в Мариуполе сложить оружие
Балерина Смирнова снялась для New York Times: тоже стыдно быть русской
Общество
Балерина Смирнова снялась для New York Times: тоже стыдно быть русской
Силовые структуры
ВВС РФ использовали бомбардировщики Ту-22М3 для атаки войск ВСУ в Мариуполе
Экономика и бизнес
США экспроприируют 100 миллиардов долларов России
Любовь Степушова Листовка в Херсоне объяснила точные цели спецоперации России на Украине Любовь Степушова Ирина Шлионская Одиночек можно вычислить по запаху Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Выстрел из-за угла: советское чудо-оружие для городского боя Дмитрий Соколов
Общество
Павел Дуров просит не именовать его "российским миллиардером"
Мир. Новости мира
Наёмник Эйден Эслин после того, как попал в плен: "Я впервые увидел реальность"
ВСУ лишились оружия Запада: возле Одессы сбит транспортный самолёт
Силовые структуры
ВСУ лишились оружия Запада: возле Одессы сбит транспортный самолёт
Последние материалы
Журналист Лоуренс: США бездоказательно обвиняет Россию в военных преступлениях
NBC: Украина через неделю останется без боеприпасов
Генерал СБУ: ВСУ на Донбассе получили оружие, которого не было в Мариуполе
Экономист из США усомнился в образовании Псаки после её слов об инфляции
RedfieldWilton: британцы не готовы платить за санкции против России
В США выпустили 100-долларовую монету с Владимиром Зеленским
Володин: Зеленский должен вывести войска из Донбасса
Ответ Зеленскому: мариупольский котёл намного круче иловайского
Бойцы ДНР бомбят националистов с помощью фарфоровых кружек
Володин: Зеленский хочет выиграть время, говоря о желании обсуждать статус Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников