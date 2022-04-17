NBC: Украина через неделю останется без боеприпасов

Нового наступления Вооруженных сил России в Донбассе стоит ожидать в ближайшее время, так как украинской армией израсходован практически весь боезапас для артиллерии, сообщает портал американского телеканала NBC.

Соединённые Штаты за последние несколько дней отправили Киеву 40 000 снарядов для артиллерии и почти два десятка гаубиц. По данным источника NBC, ВСУ ежедневно расходуют снаряды тысячами, поэтому американских поставок хватит армии Украины только на неделю.

Сейчас Белый дом прилагает все силы для убеждения союзников, чтобы снабдить Киев новой артиллерией и боеприпасами. США всерьёз опасаются, что украинские войска и нацбаты останутся беззащитными перед новым наступлением русских.

Раннее Пентагон уже обещал киевскому режиму в ближайшее время отправить тяжёлое вооружение, в том числе танки. По словам официального представителя оборонного ведомства США, ежедневно Украина принимает около 10 самолётов с оружием, не считая потока автоколонн.

Невзирая на это, Киев продолжает жаловаться на Евросоюз: ЕС поставляет "не то" оружие, к тому же делает это "медленно".