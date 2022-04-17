Конашенков: лучшее, что ждёт наёмников на Украине – долгий срок в тюрьме

Иностранные наёмники, приехавшие воевать на Украину на стороне Киева, не обладают особым юридическим статусом комбатантов, соответственное, лучшее, на что они могут рассчитывать — это длительное тюремное заключение. Такое пояснение дал по время пресс-конференции официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что иностранные наёмники из других государств не являются комбатантами согласно критериям международного гуманитарного права.

"Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения", — отметил Конашенков.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Согласно заявлению Минобороны РФ, российскими войсками на момент 25 марта были решены основные задачи, поставленные к выполнению на первом этапе спецоперации — военный потенциал Украины оказался значительно снижен.