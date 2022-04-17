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Автор Светлана Нерадовская

Украинский националист уговаривал воевать подростка, соблазняя его деньгами

Силовые структуры

Украинский военный, служащий нацбатальона "Донбасс", с гордостью рассказывал своему знакомому подростку о больших заработках, обещанных таким, как он, президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом можно прочитать в переписке, которую удалось перехватить представителям российского силового ведомства и опубликованной РИА Новости.

Украинский националист уговаривал воевать подростка, соблазняя его деньгами

Боец нацбата Сергей Еремеев написал знакомому мальчику, который пытается покинуть Украину и уехать в РФ вместе с другими беженцами, что он "работает по всей линии фронта, где есть работа".

"Отдыхать мало приходится, работать больше, но оно того стоит", — написал Еремеев.

Националист добавил, что он уже заработал себе на дом, и привёл размеры заработка, обещанных Зеленским таким, как он. По его словам, бойцам нацбатов обещают заплатить по 100 тысяч гривен в месяц, и ещё по 40 тысяч гривен, если удастся подбить технику противника.

По словам Еремеева, он занимает должность командира группы и собирается оставаться в рядах ВСУ до осени, если не дольше.

В завершение боец нацбата пообещал взять подростка с собой, добавив, что принесёт ему автомат.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Согласно заявлению Минобороны РФ, российскими войсками на момент 25 марта были решены основные задачи, поставленные к выполнению на первом этапе спецоперации — военный потенциал Украины оказался значительно снижен.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина владимир зеленский
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