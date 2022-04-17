Полковник ЛНР: бойцы ВСУ боятся сдаваться из-за возможности расстрела своими же

Полковник Луганской Народной Республики Владимир Полуполтинных заявил, что украинские вояки боятся сдаваться в плен, потому что за подобные попытки убивают свои же "коллеги".

Он рассказывает, что ВСУ уже выставляют против бойцов-луганчан львовских резервистов, пограничников и сотрудников военной полиции.

Даже в плен взяли одного ВАИшника [военная автоинспекция]. Бандеровцы посадили в его окоп, сказали, что на два дня, и забыли.

Как он сообщил корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, пленные рассказывают, что, когда ехали в Донбасс, настрой у них "был боевой, хороший".

"На второй день уже все поняли, куда попали. Но убежать... Пять человек у них вроде пытались убежать, но их всех свои грохнули. А к нам сдаваться в плен боятся, потому что свои же опять грохнут. Им в плен сдаваться только всем подразделением надо", — отмечает Полуполтинных.

А пленный солдат 24-й омбр ВСУ рассказал о реальном положении на фронте.