Global Times: Украина для США – всего лишь орудие для противостояния с Россией

Украина нужна Соединённым Штатам лишь в качестве ловушки, в которую они вместе с НАТО заманивают Россию, продолжая поставки вооружения Киеву. А бесконечное накачивание оружием Украины — это верный путь к эскалации кризиса, уверен китайский военный обозреватель Сун Чжонпин в своей статье для издания Global Times.

"Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие", — написал китайский эксперт.

Чжонпин назвал Киев марионеткой в реках Вашингтона, который постоянными поставками вооружений "создаёт на Украине плохой прецедент, заставляя украинский кризис развиваться в непредсказуемом направлении".

На днях президент США Джо Байден вновь анонсировал очередную порцию военной помощи Киеву, которая обойдётся Вашингтону в 800 миллионов долларов. На этот раз в обещанный пакет военной помощи войдут вертолёты, бронетехника и артиллерия.

После этого МИД РФ разослал ноту протеста всем участникам конфликта на Украине, поставляющим Киеву вооружение.